René Vandereycken : "Le Club de Bruges a d'autres plus gros problèmes que Yaremchuk"

Roman Yaremchuk a reçu beaucoup de critiques après avoir loupé une grosse occasion contre le KV Courtrai. Mais le problème n'est pas là, estime René Vandereycken.

Après la victoire contre le Standard (2-0), le Club de Bruges a chuté à Courtrai samedi. C'est surtout Roman Yaremchuk qui est sous le feu des critiques après son occasion loupée.

Le plus gros transfert entrant de l'histoire de la JPL (16 millions d'euros) n'a toujours pas réussi à convaincre le Club, mais selon René Vandereycken, Bruges a des problèmes bien plus importants sur lesquels il pense que toute l'attention devrait se concentrer.

Une construction prévisible

"Le Club a de plus gros problèmes que Yaremchuk. Le problème se situe à l'arrière, où le football est joué de manière beaucoup trop statique et stéréotypée. Chaque adversaire sait ce que le Club de Bruges va faire avec le ballon et se retrouve donc facilement sous pression", explique-t-il à Het Nieuwsblad.

En conséquence, la circulation du ballon est également faible au milieu de terrain et les attaquants sont toujours en mauvaise position, note Vandereycken.