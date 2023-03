Un Unioniste se serait bien vu chez les Diables : "Il faut peut-être jouer dans un meilleur championnat..."

Domenico Tedesco n'a pas mis la Pro League à l'honneur dans sa sélection. Siebe Van der Heyden, repris à l'époque par Martinez, espérait pourtant.

Siebe Van der Heyden (24 ans) n'a jamais vraiment été cité par les observateurs comme un Diable potentiel pour la première sélection de Domenico Tedesco. Pourtant, l'Unioniste compte une cap datant de mars dernier, et dispute une saison pleine avec le second du championnat.

"Je suis déçu de ne pas y être, mais parfois, vous devez jouer dans un championnat plus relevé pour être repris", regrette le défenseur de l'Union Saint-Gilloise dans Het Nieuwsblad. "Et je ne parle pas que pour moi". Tedesco a en effet repris seulement 2 joueurs de Pro League : le vétéran Jan Vertonghen et son coéquipier Zeno Debast.

"Il y a d'autres joueurs qui font de bonnes choses en JPL et méritaient peut-être une sélection. Mais un coach a sa philosophie. Je vais continuer à faire de mon mieux avec l'Union et nous verrons ce que l'avenir me réserve", relativise Van der Heyden.