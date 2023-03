Le mois de mars de folie de Leandro Trossard ne passe pas inaperçu

L'intégration de Leandro Trossard à Arsenal est presque parfaite. Les Gunners occupent la tête de la Premier League et le Diable Rouge accumule les buts et les actions décisives. Au mois de mars, ce sont 5 passes décisives qui ont été réalisées par l'ancien du Racing Genk, dont trois contre Fulham. Des performances impressionnantes qui le placent logiquement dans les nominés pour le titre de joueur du mois d'EA Sports.

Il reste, certes, 8 jours avant la fin du mois de mars, mais la célèbre entreprise américaine spécialisée dans les jeux vidéos sportifs n'attend pas la fin de la trêve internationale pour faire connaître ses nominés. La Premier League n'a pas encore communiqué les joueurs officiellement éligibles au gain de ce prix, mais il y a fort à parier que Leandro Trossard en fera partie.

Ce jeudi, il s'est exprimé en conférence de presse sur ses sensations depuis son arrivée dans le nord de Londres. "Je savais que je pouvais y arriver. J'ai déjà reçu beaucoup de temps de jeu, plus que ce que je n'aurais pensé. Je suis étonné de ce que j'arrive à faire, mais cela aide considérablement de jouer avec de tels joueurs. Cela facilite l'intégration dans l'équipe."

