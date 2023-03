OFFICIEL : l'Union Belge démet Peter Bossaert de ses fonctions !

Peter Bossaert était accusé d'avoir agi à l'encontre du règlement intérieur de l'Union Belge et d'avoir notamment appliqué une indexation des salaires non-validée par le Conseil d'Administration (plus d'explications ici). L'Union Belge a confirmé officiellement la fin à effet immédiat de son contrat à la tête de la fédération.

"Le Conseil d’administration de l’URBSFA a décidé de mettre fin au contrat de son CEO Peter Bossaert avec effet immédiat.

Le Conseil d’administration travaille dès aujourd’hui au remplacement de son CEO et s’assurera dans l’intervalle que le bon fonctionnement de l’URBSFA soit assuré.

L’URBSFA ne donnera aucun commentaire à ce sujet jusqu’à nouvel ordre".

Peter Bossaert is no longer CEO of our federation. Read more info on our website.



