L'Union Belge pas encore stable : le CEO menacé de licenciement ?

L'Union Belge semblait avoir retrouvé le calme après le départ de Roberto Martinez...mais Peter Bossaert, CEO, pourrait bien devoir quitter son poste.

Ce mercredi soir, l'Union Belge organisait une réunion de crise. La raison : une décision de Peter Bossaert jugée contraire au règlement intérieur de l'Union Belge. Bossaert aurait en effet validé une indexation des salaires qui n'avait pas été validée au préalable par le Conseil d'Administation.

Le document validant l'indexation a été signé pour approbation par le président et le vice-président du syndicat, mais n'a pas été adopté par le conseil d'administration. Le président de l'époque, Robert Huygens, et le vice-président, Michael Verschueren, ont déclaré par la suite qu'ils avaient agi de bonne foi et qu'ils n'avaient suivi que l'avis du service juridique du syndicat.

De manière générale, le mode de fonctionnement de Peter Bossaert serait décrit par des sources citées par le Nieuwsblad comme obstiné, et aurait traité des dossiers différemment de ce qui était convenu. Affaire à suivre...