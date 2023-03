Le "licenciement" de Nagelsmann est digne d'une série Netflix

C'est la grosse histoire qui fait parler depuis ce jeudi soir. Et quand on lit les dessous du départ de Nagelsmann du Bayern, on pourrait croire à une fiction.

Ce n'est pas encore officiel, mais cela en prend le chemin. Julian Nagelsmann devrait donc quitter le Bayern Munich dans les prochaines heures. D'ailleurs, Sky Germany est revenu sur ce dossier et précise d'entrée que Nagelsmann n'est pas licencié, mais libéré. La conséquence n'est pas que dans les mots : le coach sera payé et apparaitra dans les frais du club bavarois tant qu'il ne retrouve pas un club. Ensuite, Sky précise les raisons du départ. Il semblerait que le vestiaire du Bayern en aurait eu marre des méthodes de l'entraîneur. Entre son attitude et ses déclarations en conférence de presse, il y aurait eu de la lassitude. Enfin, et c'est certainement le plus grave : Julian Nagelsmann aurait appris son départ.... via la presse et un tweet de Fabrizio Romano. Si le Bayern était surnommé le FC Hollywood dans les années 90, il pourrait désormais être le Netflix de Munich.