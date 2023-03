Hugo Broos fait son mea-culpa : "Les émotions ont pris le dessus"

Le technicien belge était très déçu après le partage de l'Afrique du Sud face au Libéria (2-2) lors des matchs de qualification pour la CAN 2023.

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud Hugo Broos était très déçu et est rentré chez lui avant la fin du match. Il n'a pas non plus assisté à la conférence de presse d'après-match qui est pourtant obligatoire. Le Belge s'en est d'ailleurs excusé après coup. "Il y a eu un peu de tout", peut-on lire sur le site de la Fédération sud-africaine de football. "Nous étions la meilleure équipe, mais nous les avons laissés revenir à 2-2. Ensuite, nous avons eu l'occasion de faire 3-2, mais nous avons gâché cette opportunité."

"Les émotions ont alors pris le dessus et je suis rentré dans les vestiaires", a poursuivi Broos. "De plus, je n'ai pas respecté mes obligations envers les médias et je m'en excuse. Je reste un être humain et il arrive que les émotions prennent le dessus. Par ailleurs, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que dans le feu de l'action, il vaut mieux ne rien dire et c'est ce que j'ai fait. Je pense que les fans comprendront", a conclu Broos.