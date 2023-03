Un ancien Marseillais en prison pour 16 ans ?

Le joueur est impliqué dans une sombre histoire de trafic de drogues.

Les plus anciens supporters de l'OM se souviennent sans aucun doute d'un flop mémorable il y a une vingtaine d'années. Koke, attaquant espagnol, avait débarqué en 2004 à Marseille pour un passage peu couronné de succès. Six buts en 32 matchs pour un an et demi dans la cité phocéenne avant un départ dans l'indifférence générale. Et voilà que Koke revient désormais sur le devant de la scène en raison... de ses ennuis judiciaires !

Voilà en effet quatre ans que Sergio Contreras dit Koke fait face à la justice. En cause, une opération qui avait conduit à la saisie d'une tonne de haschisch, des armes et des importantes sommes d'argent. Considéré comme un des dirigeants du réseau, Koke avait été condamné à un an et huit mois de prison avant d'être remis en liberté provisoire contre une caution de 15000 euros en 2021. Mais l'affaire va donner lieu à un nouveau procès ces prochains jours à Malaga. Koke et 17 autres prévenus vont être jugés et les potentiels cerveaux pourraient être condamnés à des peines allant jusqu'à 16 ans de prison !