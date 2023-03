Philip Zinckernagel déçu : "Je méritais d'être sélectionné cette fois-ci"

Le milieu offensif des Rouches n'a pas été sélectionné avec le Danemark durant cette trêve internationale pour affronter la Finlande et le Kazakhstan.

Durant cette dernière trêve internationale, Philip Zinckernagel n'a pas été repris par le sélectionneur du Danemark pour affronter la Finlande et le Kazakhstan. "Si j'espérais être repris ? Je ne peux pas dire que je m’attendais à être appelé car je n'ai jamais fait partie de la sélection finale. Je suis dans les présélections depuis longtemps, mais il y a beaucoup de très bons joueurs dans le groupe et beaucoup de concurrence à mon poste. Ce qui est certain, c’est que j’étais déçu car j’estimais que je méritais d’être sélectionné cette fois-ci, mais cela ne dépend pas de moi. Le coach a fait ses choix. De mon côté, je me concentre sur le Standard, et peut-être qu'on fera appel à moi à l'avenir", a expliqué le Danois en conférence de presse.

Le fait d'évoluer en Jupiler Pro League n'est pas un frein et n'influence en rien la décision du sélectionneur Kasper Hjulmand selon le meilleur buteur des Rouches (7 goals). "Le niveau du championnat belge est vraiment bon et assez sous-estimé, selon moi. Une Ligue difficile où chacun peut battre tout le monde. Il y a beaucoup de qualités ici et c'est vraiment très physique. D'ailleurs, il y a des joueurs de D1A qui sont repris en sélection nationale", a conclu Zinckernagel qui faisait référence à Andreas Skov Olsen (Club de Bruges) et Anders Dreyer (Anderlecht).