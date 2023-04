Deadline déjà fixée pour Graham Potter à Chelsea ?

Malgré un mercato tonitruant, les Blues n'y arrivent pas et son 11es de Premier League. Du côté de la direction de Chelsea, on aurait déjà fixé une deadline à son entraîneur, Graham Potter.

Ce samedi, pour la dixième fois déjà cette saison, Chelsea a été défait en Premier League. C'était à Stamford Bridge, contre Aston Villa (0-2). Malgré un mercato tonitruant, les Blues sont 11es de Premier League et n'avancent tout simplement pas. Thomas Tuchel n'a pas réussi à rétablir la pente, Graham Potter ne montre pas plus de facilités.

La résignation est évidemment déjà présente à Londres, même si la Ligue des Champions, où Chelsea affrontera le Real Madrid en quarts de finale, demeure un objectif. Selon CBS Sports et Ben Jacobs, Graham Potter aurait d'ailleurs jusqu'à ce match aller du 12 avril pour remonter la pente et éviter le licenciement.

Il ne lui resterait donc plus que deux occasions de le faire : contre Liverpool dans deux jours où à Wolverhampton le 8 avril. Et quand on voit la saison actuelle de Chelsea, on se dit déjà que ce sera compliqué.