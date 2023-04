Officiel : Leicester et ses Belges vont finir la saison avec un nouvel entraîneur

Ce n'était plus qu'une question de temps. La nouvelle défaite de Leicester ce samedi à Crystal Palace (2-1) a coûté le siège de Brendan Rodgers, qui est limogé ce dimanche après quatre saisons à la tête des Foxes.

Alors qu'il ne reste que dix matchs en Angleterre, Youri Tielemans, Wout Faes, Timothy Castagne et Dennis Praet, 18es et donc descendants, pourront compter sur un nouvel entraîneur pour aller chercher leur maintien.

"Brendan quitte Leicester en tant que l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du club. Il nous a guidés à notre premier succès en Fa Cup en 2021, à la Community Shield la même saison, à deux des trois meilleures saisons du club en championnat et à notre première demi-finale européenne en 2022" peut-on lire dans le communiqué des Foxes, qui précisent qu'Adam Sadler et Mike Stowell assureront l'intérim.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.