Le départ de Boeckx, son remplaçant : Brian Riemer en dit plus !

Frank Boeckx a surpris son monde cette semaine en annonçant son départ du RSC Anderlecht. Le déplacement à Eupen était son dernier match au sein du staff de Brian Riemer, qui en a touché un mot.

Frank Boeckx n'est peut-être pas le plus grand gardien à avoir porté les couleurs du RSC Anderlecht ces dernières années, mais il avait acquis un vrai statut culte auprès des supporters. Portier du dernier sacre en 2017, Boeckx avait intégré le staff des U21 d'abord, des A ensuite.

Mais le voilà parti, et Brian Riemer en est bien malheureux. "Frank faisait partie intégrante de mon staff, et pas seulement pour les gardiens de but, il participait à nos séances tactiques et avait un vrai impact", regrette le coach du RSCA.

"Cela fait un mois que j'essaie de les convaincre, sa femme et lui, qu'il y a une autre solution. Mais il a deux enfants et veut se consacrer à sa famille", explique Riemer. Alors que Van Crombrugge devrait assurer l'intérim, le "vrai" remplaçant de Boeckx arrivera vite.

Ce serait même "déjà signé", révèle Brian Riemer. "Notre nouvel entraîneur des gardiens arrivera vite, mais il vient d'un autre club, hors de Belgique. Il y aura donc un temps de latence, pour tout préparer". Entre temps, Frank Boeckx a eu droit à des adieux réussis et a pris un bain de foule avec ses supporters, auprès desquels il est toujours très populaire...