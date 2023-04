Lyon jubile après sa victoire au PSG : "Ce n'est pas rien !"

L'Olympique lyonnais est venu à bout du Paris Saint-Germain ce dimanche soir (0-1) et a surpris le football français.

Après cette victoire de prestige, Laurent Blanc, le coach de l'OL, ne boudait pas son plaisir. "Il faut retenir qu'on était convaincus. Cela a été le discours avant match et aussi à la mi-temps, qu'on pouvait leur faire mal. Ils ont fait quelques erreurs techniques au milieu, qui nous ont permis d'enchaîner", a-t-il déclaré dans des propos relayés par L'Equipe.

"Venir gagner ici, au Parc des Princes, ce n'est pas rien, surtout avec beaucoup de jeunes joueurs. On a réussi un match avec beaucoup de détermination et on n'a jamais refusé le jeu", a continué le coach lyonnais.

Lyon est gonflé à bloc avant sa demi-finale de Coupe de France, ce mercredi face à Nantes. "On attaque bien une semaine importante", a confié Laurent Blanc. "On a pris un peu de confiance, mais on n'a encore rien fait."