Aleksander Ceferin profite de sa réélection à la tête de l'UEFA pour tacler la Super League

C'est officiel : Aleksandr Ceferin, seul candidat, a sans surprise été réélu président de l'UEFA. Lors du congrès de l'instance européenne à Lisbonne, il en a profité pour à nouveau tacler le projet de Super League.

Ce mercredi, lors du 47e congrès de l'UEFA, Aleksandr Ceferin a été confirmé dans son rôle de président et réélu pour un troisième mandat à la tête de l'instance dirigeante du football européen. Le Slovène de 55 ans est président de l'UEFA depuis 2016, successeur de Michel Platini.

Le dernier mandat de Ceferin avait été marqué par une énorme polémique : celle entourant le projet des grands clubs "frondeurs" de l'UEFA, la Super League. Et à l'occasion de sa réélection (il était le seul candidat), Aleksandr Ceferin a de nouveau pris pour cible ce projet.

"Il n'y a pas de place pour les cartels en Europe. Le football est un bien commun qui n'appartient à personne ou plutôt à tous. Nous avons le devoir de faire prévaloir l'intérêt du football avant les intérêts privés", affirme Ceferin, qui évoque un projet "porté par 3 présidents de clubs".

"Ceux qui sont favorables à la Super League affirment qu'ils veulent sauver le football. Heureusement que la honte ne tue pas", lâche ensuite Ceferin. "Personne n'est dupe : deux visions du monde s'opposent, l'égoïsme et l'appât du gain face à la solidarité et la bienveillance. Le mensonge et la vérité". Des mots forts.