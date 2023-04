"Romelu mérite des excuses de la part de la Juventus"

Romelu Lukaku a été victime, malheureusement une fois de plus, de racisme de la part de certains supporters. Les faits se sont déroulé ce mardi soir lors d'un match de la Coupe d'Italie entre l'Inter et la Juventus.

Suite à cette affaire, l'agence qui représente les intérêts du Diable Rouge, Roc Nation s'est exprimée sur les réseaux sociaux par la voix de son président, Michael Yormark.

"Les propos racistes des supporters de la Juventus envers Romelu sont consternants et inacceptables", a-t-il écrit.

Et Michael Yormark ne s'arrête pas là : "Romelu mérite des excuses de la Juventus et je m'attends à ce que la Ligue condamne le comportement de ce groupe de supporters immédiatement".

A statement from the President of Roc Nation Sports International, Michael Yormark on tonight’s incident involving Romelu Lukaku pic.twitter.com/VSrNOupwdh