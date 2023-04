Kompany peut s'offrir un sacré cadeau d'anniversaire avec Burnley

Burnley peut valider sa promotion en Premier League ce week-end. Vincent Kompany fêtera ensuite ses 37 ans...

Ce vendredi, Burnley se rend à Middlesbrough...et en cas de victoire couplée à une perte de points de Millwall plus tard ce week-end, les Clarets seraient promus en Premier League. Ce serait un sacré cadeau d'anniversaire pour Vincent Kompany, qui aura 37 ans dimanche.

"Les échéances importantes de ce week-end me permettent de ne pas devoir organiser de fête", plaisante Kompany en conférence de presse avant Middlesbrough-Burnley. Lundi, Burnley reçoit en effet Sheffield, une autre opportunité de valider le ticket pour la PL.

"C'est le genre de choses que vous ne pouvez pas prévoir. Quand je suis arrivé l'été dernier, personne n'imaginait que nous parlerions déjà promotion à ce stade de la saison", reconnaît Vincent Kompany. "Vous préparez plutôt ça sur quelques années. Mais ça tient à peu de choses, Millwall et Sheffield sont de bonnes équipes et il n'y a pas de grande différence entre eux et nous".

Le coach des Clarets a surtout un conseil pour ses joueurs : "Je ne veux pas qu'ils pensent à la promotion ou à ce que ce match représente, mais au match en tant que tel", insiste-t-il. "Nous avons préparé les joueurs à ce match comme à n'importe quel autre".