Mbappé tacle... le PSG dans un post surréaliste : "Ce n'est pas le Kylian Saint-Germain"

Ce jeudi, le PSG a publié un clip pour lancer sa campagne de réabonnement en vue de la saison 2023-2024. En vedette : Kylian Mbappé...et seulement Kylian Mbappé, pas Neymar ou Lionel Messi. L'international français apparaît en narrateur, évoquant ce que le Parc des Princes et le PSG évoquent pour lui.

Sauf que Mbappé n'était apparemment pas au courant que ses propos seraient utilisés de cette façon. Il l'a expliqué dans un post Instagram lunaire, qui tombe au pire moment alors que le PSG est dans la tourmente sur le plan sportif.

"Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain."

On ne s'ennuie jamais avec le Paris Saint-Germain...

🚨 Statement from Kylian Mbappé in disagree with PSG campaign for 23/24 season tickets where he was involved almost everywhere.



“I was never informed of that — I don’t agree with that video published”.



“PSG is a top club and family — but it’s NOT Kylian Saint-Germain”. pic.twitter.com/Sj70BXZMEz