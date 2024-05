"L'Union a beau être un club ami..." : le Cercle de Bruges ne fera pas dans le sentimental dimanche

Ce dimanche, le Cercle de Bruges recevra l'Union Saint-Gilloise... et peut lui jouer un mauvais tour. Sauf victoire au Jan Breydel, l'USG ne pourra en effet plus être championne de Belgique.

Un scénario cruel, car les deux clubs sont très proches. Une amitié réelle qui date de la renaissance de l'Union Saint-Gilloise dans les divisions inférieures, et notamment d'un tournoi amical auquel avaient participé le FC Liège, l'USG et le Cercle de Bruges.

Depuis, les trois clubs sont liés, et les rencontres même officielles ont souvent été l'occasion pour les supporters des deux clubs de le clamer haut et fort, que ce soit en D1B ou en D1A. Dans le froid et l'anonymat de l'antichambre de l'élite, quelques ultras et fidèles de l'Union, avant la gloire, se rappellent ainsi de relations chaleureuses avec les Groen & Zwart, durant lesquels les "Leve Cercle" retentissaient chez les Bhoys.

© photonews

Dimanche, sur le coup de 13h30, il n'y aura plus d'amitié qui tienne. Parce que le fait que les deux équipes jouent désormais le top 6, si c'est une fort belle histoire, a un peu dilué ces relations amicales dans le flux de nouveau supporters, peut-être ; mais surtout parce que le Cercle de Bruges ne compte pas offrir aux Unionistes cette victoire qui permettrait de rêver.

Radhi Jaïdi (48 ans), assistant de Miron Muslic, nous le confirme : "C'est ça, la beauté du football. La compétition fait qu'on peut être des amis en-dehors, mais sur le terrain, business is business. Chacun se bat pour ses objectifs", déclare Jaïdi. "On a joué plusieurs fois l'Union cette saison et cette ultime confrontation est une occasion d'encore prouver qu'on est à notre place dans ce top 6 et même ce top 4 maintenant".

Car le Cercle de Bruges a un objectif dans ces Playoffs désormais, c'est d'aller chercher un ticket européen. Une victoire face à l'Union Saint-Gilloise serait un très grand pas vers ce qui resterait un véritable exploit. "Ca surprend peut-être les observateurs extérieurs, mais en interne, on connaît le travail qui est mis en place. Il y a une continuité dans nos performances, et on doit la garder jusqu'à la fin afin d'aller chercher l'Europe", assure Radhi Jaïdi, ex-international tunisien (105 caps) qui a notamment affronté la Belgique lors de la Coupe du Monde 2002.