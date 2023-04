OFFICIEL : Chelsea fait revenir Frank Lampard à la maison

C'est peut-être la chance de sa carrière de coach : Frank Lampard, licencié de Chelsea en 2021, puis en janvier dernier d'Everton, est à nouveau l'entraîneur des Blues. L'ancienne idole de Stamford Bridge remplace Graham Potter, qui a reçu son C4, jusqu'au terme de la saison.

Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, caresse là ses supporters dans le sens du poil en faisant revenir un coach adulé mais aux résultats en dents de scie. Chelsea avait terminé 9e sous la houlette de Lampard, mais avait également atteint une finale de FA Cup.

