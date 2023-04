Xavi s'incline : "Si tu ne tues pas le Real Madrid, c'est lui qui te tue"

Victorieux à l'aller (1-0), le FC Barcelone s'est fait humilier par le Real Madrid (0-4) lors de sa demi-finale retour de la Coupe du Roi.

L'entraîneur du Barça Xavi s'est incliné devant le réalisme du Real Madrid à l'issue de la rencontre. "On a fait une très bonne première période, mais on a manqué de calme et d'ordre en seconde. Le Real a très bien réagi. Et eux, ils ne pardonnent pas", a lâché le technicien espagnol en conférence de presse.

"C'est une grande équipe, championne d'Espagne et d'Europe en titre, avec de grosses individualités, et ils sont très rapides en contre. On a dominé pendant longtemps, mais l'adversaire a été plus réaliste. Je le savais, je l'avais dit aux joueurs. On a eu nos moments en première période, mais on rentre à 0-1 aux vestiaires... Le Real, si tu ne le tues pas, c'est lui qui te tue. Et en seconde, sincèrement, ils ont été meilleurs en tout point. Là, on est touchés, oui, on aura du mal à dormir. Mais si on gagne la Supercoupe d'Espagne et la Liga, ça restera une très bonne saison", a conclu Xavi.