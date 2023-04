Bonne nouvelle du côté de l'Antwerp : "Il sera là"

A trois journées de la fin de la phase classique, la tâche du Royal Antwerp FC est claire. Il faut réduire l'écart avec Genk et l'Union SG. Et le matricule 1 pourra compter sur son meilleur buteur pour y parvenir.

Mark van Bommel espère compter sur le retour d'un certain Vincent Janssen ce week-end. Le Great Old a dû se passer de son meilleur buteur lors des deux derniers matchs (défaite contre Charleroi 0-1 et victoire à Zulte Waregem 0-2). Le Néerlandais s'est à nouveau entraîné cette semaine et semble prêt à jouer dimanche. "Il y encore un léger doute, mais normalement, il sera là", a déclaré l'entraîneur de l'Antwerp en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Jürgen Ekkelenkamp est absent tandis que Toby Alderweireld, qui ne s'est pas entraîné, sera de la partie. "Toby est resté par précaution. Parfois, il faut regarder la situation dans son ensemble et permettre à un joueur de se reposer ou, au contraire, faire quelque chose de supplémentaire. C'est ce que nous avons fait avec lui cette semaine", a déclaré Van Bommel.

Ce dimanche (16h), l'Antwerp recevra le Cercle de Bruges. "Je vois le Cercle comme une équipe dynamique qui exerce une pression extrême. C'est vraiment leur qualité et cela convient également à leur équipe. Une fois que vous êtes sous cette pression, il y a beaucoup d'espace. Il faut juste sortir de cette pression. C'est le plus difficile. Nous savons donc ce qui nous attend dimanche", a conclu van Bommel.