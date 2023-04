🎥 Kevin De Bruyne entre un peu plus dans l'histoire de la Premier League !

Manchester City se déplaçait à Southampton en cette fin de samedi.

Opposés aux Saints, lanterne rouge, les Citizens devaient l'emporter pour maintenir la pression sur le leader Arsenal.

Il fallait attendre la fin de la première période pour voir le premier but de la partie, planté par Haaland (45e), très bien servi par Kevin De Bruyne. Le Belge servait ensuite Grealish pour le second but de City.

Il s'agissait des 100ème et 101ème assists du Diable Rouge en Premier League, qui est ainsi devenu le cinquième joueur à délivrer 100 passes décisives en Premier League, derrière Giggs (162), Fàbregas (111), Rooney (103) et Lampard (102).

Tout cela en 237 matches, le meilleur ratio que les quatres autres cités (Fàbregas 293, Giggs 367, Rooney 445 et Lampard 559).

🇧🇪🇳🇴 Le duo magique De Bruyne - Haaland a encore frappé 💥

Les Citizens passent devant Southampton grâce au goal du cyborg norvégien, parfaitement servi par son donneur d'assists préféré, quel duo ! 😍#SOUMCI pic.twitter.com/OovW2fUxUd — VOOsport (@VOOsport) April 8, 2023