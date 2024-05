Ostende dans de beaux draps : le club grandement menacé par la faillite !

Vendredi prochain, le KV Ostende doit comparaître devant le Centre belge d'arbitrage pour le sport (C-Sar) pour présenter son dossier de licence. À l'heure actuelle, cependant, le rachat par Apex Capital Global est tombé à l'eau et il n'y a donc aucune possibilité d'obtenir la licence.

Le tuteur intérimaire Werner Van Oosterwyck s'explique. "J'ai toujours été transparent dans ma communication et je veux l'être maintenant aussi. Les problèmes qui se posaient encore la semaine dernière ne sont malheureusement pas résolus et c'est entre autres pour cette raison que le potentiel repreneur Apex s'est retiré. Sans reprise, il n'y a pas de possibilité d'obtenir la licence. À moins qu'une solution miracle ne se présente dans les 24 prochaines heures."

Paul Conway refuse de transférer ses actions de 50,1 %

La responsabilité est principalement attribuée à Paul Conway, qui refuse de transférer ses actions. Apex voulait 100 % des actions, c'est pourquoi l'accord a échoué. "Pourtant, il serait dans son intérêt d'accepter notre proposition. Une possible faillite du KVO aurait pour lui de sérieuses conséquences juridiques."

"Une procédure lui a déjà été intentée devant le Tribunal de l'entreprise de Bruges, mais en raison des droits de la défense, la date de plaidoirie n'a été fixée qu'à la fin de cette année. De plus, nous avons également saisi ses actions du FC Den Bosch.Cela signifie qu'il ne peut pas vendre ces actions tant qu'un accord n'a pas été trouvé sur le transfert des actions au KVO. Il est donc vraiment dans son intérêt de céder ses actions du KVO."

Les actions de l'Américain à Esbjerg, au Danemark, lui ont été retirées. "Cette option a été envisagée il y a quelques mois, mais pour l'imposer, vous devez détenir 30 % des actions." "Seul Frank Dierckens était favorable, mais avec lui seul, nous n'atteignions pas les 30 %. Au Danemark, d'autres règles juridiques s'appliquent et en outre, il y a des actionnaires locaux solides qui peuvent aider le club à se redresser. Nous ne pouvons donc malheureusement pas l'imposer judiciairement."

"Actuellement, Conway détient 50,1 % des actions principales. Il a reçu ces actions gratuitement ces derniers mois en raison du retrait d'autres actionnaires (notamment Randy Frankel et Michael Kalt). Ils ont cédé ces actions car, en raison du fardeau de la dette, elles ne valent plus rien. Au contraire, elles sont assorties de dettes."

"Ruiné par des gestionnaires étrangers malveillants et incompétents"

Obtenir la licence, même si Conway change d'avis, semble difficile. "Ce serait un sérieux premier pas, mais pour cela, Mark Campbell avec Apex - ou un autre investisseur - devrait revenir, il faudrait également une augmentation de capital et un plan financier clair devrait être présenté. Des choses qui ne se réalisent pas en un claquement de doigts."

Ostende fait face à une dette de 10 millions d'euros. "Ces dernières années, il y a eu tellement de chaos en raison de mauvaise gestion et de transactions financières maladroites. Il est regrettable qu'un club familial soit ruiné par des gestionnaires étrangers malveillants et incompétents qui restent ensuite actifs dans le monde du football."

La faillite est une option sérieuse

"Qu'un Paul Conway refuse même de coopérer à une reprise est tout simplement hallucinant. Surtout lorsque l'on sait qu'en cas de faillite du KVO, de nombreuses réclamations se retrouveraient sur sa tête et celles des autres actionnaires. Ça me fait mal de le dire, mais oui, la faillite est une option sérieuse. Sans reprise, il n'y a pas de licence et vous descendez en division amateur. Avec ce fardeau de dette, une faillite ne peut pas être évitée."

Après cet échec de procédure de reprise, Ostende se dirige donc vers la faillite. Et cela, alors que les choses semblaient s'arranger après la désignation d'administrateurs délégués.