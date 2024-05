📷 Quand la Ville de Bruxelles rend un hommage bien spécial à l'Union pour sa victoire en Coupe de Belgique

110 ans après son dernier sacre dans cette compétition, l'Union Saint-Gilloise a (enfin) ajouté une nouvelle Coupe de Belgique à son palmarès.

Les Bruxellois n'ont pas livré leur plus beau match de la saison, mais ont assuré l'essentiel en venant à bout de l'Antwerp sur le score de 1-0.

Nous avions suivi cette rencontre en direct depuis le Stade Roi Baudouin. Les joueurs étaient très soulagés après cette victoire. Le boost essentiel pour tenter d'aller chercher le titre de champion de Belgique dans deux semaines ?

Pour leur rendre hommage et les féliciter de ce sacre historique, la Ville de Bruxelles a décoré le Manneken Pis, symbole majeur de la capitale belge, aux couleurs de l'Union.

The City of Brussels honoured our cup win by dressing the famous Manneken-Pis in yellow and blue. Thank you, @VilleBruxelles ! ūüíõūüíô pic.twitter.com/ljFJ2KsF4N