Le bourreau de Roméo Lavia a impressionné Pep Guardiola : "Messi ou Ronaldo ? Il a le même niveau !"

Erling Haaland a écrasé le Southampton de Roméo Lavia presque à lui tout seul ce samedi soir (1-4).

C'était un Pep Guardiola heureux qui s'est présenté face à la presse après la démonstration de son équipe face à Southampton.

Dans des propos relayés par L'Equipe, il n'y est pas allé par quatre chemins quand on l'a questionné sur Erling Haaland, encore auteur d'un doublé ce samedi. Le tacticien espagnol n'a pas hésité à le comparer aux deux extraterrestres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

"Si vous regardez le nombre de matches qu'Erling Haaland a joués dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu'il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués", a lancé Guardiola.

"Erling sait que ces deux gars ont dominé pendant deux décennies. Pas seulement une année ou deux. Ils ont marqué des buts, gagné des titres et fait absolument tout ce qu'ils pouvaient. Je pense que le football s'est amélioré, principalement grâce à Cristiano et Messi. Erling n'a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Ce qu'il réalise est remarquable."