Enorme scandale autour de l'UEFA et de son président

Le président de l'UEFA vient pourtant d'être réélu pour un nouveau mandat jusqu'en 2027. Mais une polémique concernant son CV jette un froid.

Aleksander Ceferin vient d'être réélu à la présidence de l'UEFA pour un nouveau mandat qui court jusqu'en 2027. Cependant, un élément vient semer le trouble autour de celui qui était seul candidat à sa réélection.

Selon le média slovène Prava, Ceferin aurait menti sur son CV et falsifié des documents au moment de se présenter pour les élections de l'institution européenne du football.

L'élément pointé du doigt par le média, cité par Marca et AS entre autres, est un mensonge quant à son passé de membre du conseil d’administration de l’Olimpija Bezigrad, club de la capitale du pays Ljubljana, entre 2006 et 2011.

"L’UEFA n’a absolument aucune inquiétude concernant le curriculum vitae et les qualifications de Ceferin et ne commentera pas davantage les histoires basées sur de pures spéculations", a confié l'organisme européen après ces révélations.