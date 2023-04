Insultes et coups entre Baena (Villarreal) et Valverde (Real Madrid) : une plainte déposée

Alex Baena, qui était titulaire lors des deux rencontres face à Anderlecht, s'est signalé lors de la victoire de Villarreal au Real Madrid. Le joueur espagnol aurait insulté Federico Valverde, qui l'a ensuite frappé.

Alex Baena aurait ainsi tenu des propos injurieux à Valverde concernant son enfant à naître, après que l'épouse du Madrilène ait connu des complications durant sa grossesse. Après la rencontre, Federico Valverde a attendu le joueur de Villarreal dans le parking, lui demandant de "répéter ici ce qu'il a dit sur le terrain", et frappant supposément Baena.

Après les faits, Alex Baena a désormais décidé de porter plainte pour agression, a annoncé Villarreal via un communiqué. Baena lui-même s'est exprimé via Twitter, se disant "très triste de l'agression subie après le match et surpris de ce qui se dit concernant sa personne", affirmant que ces accusations sont "totalement fausses".