"Vous savez quoi faire", Lois Openda adresse un appel à ses supporters !

L'attaquant du RC Lens vient de passer la barre des 15 buts en championnat et continue d'impressionner.

Le Racing Club de Lens est toujours dans la lutte pour le titre et peut compter sur Lois Openda, qui vient de planter son 15e but en Ligue 1. L'attaquant de 23 ans est toujours aussi important pour les siens, à l'image de ses 5 buts et de sa passe décisive inscrits dans le courant du mois de mars.

Le RC Lens se bat toujours pour le titre, en grande partie grâce à son attaquant de pointe. D'ailleurs, Lois Openda vient d'être nominé pour le titre de joueur du mois de mars en Ligue 1. Il se battra avec Elye Wahi (Montpellier) et Folarin Balogun (Reims). L'attaquant belge en profite pour adresser un message sur ses réseaux sociaux : "vous savez quoi faire".

