Dernier entraînement des Diables avant la Slovaquie, la donne semble claire pour Tedesco en défense

Les Diables Rouges se sont entraînés pour la dernière fois avant le match contre la Slovaquie. Axen Witsel n'était toujours pas avec le groupe.

Le premier match des Diables Rouges dans cet Euro, c'est déjà demain. Sur le coup de 18h, la Belgique défiera la Slovaquie.

La séance d'entraînement du jour a donc servi aux derniers réglages avant l'entrée dans la compétition. Mais aussi de juger une dernière fois l'état de l'infirmerie.

Cela relève du statu quo par rapport à l'entraînement d'hier : Axel Witsel n'était toujours pas présent pour l'entraînement collectif, il poursuit son programme individuel. Touché à l'aine contre le Luxembourg, il ne sera donc pas prêt pour défier les Slovaques.

Vertonghen et Theate en action seulement en cas de besoin ?

Les nouvelles sont plus rassurantes en ce qui concerne Jan Vertonghen et Arthur Theate, qui ont à nouveau pu s'entraîner normalement. Les deux défenseurs sont prêts à jouer et offrent ainsi plus d'option à Tedesco mais pourraient bien être préservés.

De son côté, Thomas Meunier continue sa revalidation à Anvers.