Eric Gerets sous le charme d'un Diable Rouge : "Il a le talent pour briller à l'Euro"

Eric Gerets suit toujours de près son ancien club, le PSV Eindhoven. Il ne pouvait pas passer à côté du phénomène Johan Bakayoko.

Johan Bakayoko est resté au PSV Eindhoven l'été dernier, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Après une saison à 14 buts et 14 assists, les chances de le voir partir lors de ce mercato sont plus élevées encore.

Eric Gerets, ancien capitaine et entraîneur du PSV estime que notre compatriote de 21 ans est prêt à franchir un palier.

"Il a brillé et a contribué au titre de champion. Bakayoko a le talent pour briller à l'Euro. Il est rapide et sait comment marquer. Il coche toutes les cases pour le football moderne. Sans compter qu'il veut aussi travailler dur et faire son travail défensif", a déclaré Gerets à Voetbal International.

Gerets fan de Bakayoko

"Je pense que les chances de le voir rester au PSV sont faibles. Si des clubs anglais viennent avec une belle offre, rien ne peut les arrêter" poursuit-il.

Johan Bakayoko est actuellement évalué à 45 millions d'euros par Transfermarkt. Mais un bon Euro pourrait lui faire passer la barre des 50, même si la concurrence de Dodi Lukebakio sera à surveiller sur le flanc droit.