Felice Mazzù évoque la décision de la CBAS et le choc wallon : " Les deux équipes sont sur une bonne dynamique"

Ce vendredi soir (20h45), il y a un choc wallon au programme. Le Standard de Liège reçoit le Sporting de Charleroi lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Felice Mazzù pourra quasiment compter sur l'ensemble de ses troupes pour le déplacement à Sclessin. De retour de blessure, Nikola Stulic est repris contrairement à Jonas Bager. "J'ai dû faire un choix pour l’équilibre du banc et du terrain", a confié le T1 des Zèbres en conférence de presse. "Nikola s'est entraîné normalement et a démontré une bonne attitude et beaucoup d'envie à l'entraînement. Il est prêt à être dans le groupe. Ryota Morioka n'est pas encore prêt de son côté et on ne veut pas brûler les étapes. Pourquoi j'ai repris des jeunes (Lutte et Lokembo) ? On prépare aussi un peu le futur du club."

Ce mardi, la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) a rendu son verdict concernant la rencontre entre Charleroi et Malines, écourtée à la 67e minute le 12 novembre 2022. Elle ne sera finalement pas rejouée et le Sporting perd par forfait trois précieux points dans la course aux Playoffs 2. "Je n'ai pas envie de réagir par rapport à cette décision. Pour certains clubs, cette décision va peut-être changer quelque chose, ce n'est pas le cas pour nous. Il nous reste deux matchs à jouer et on va tout donner pour essayer de se qualifier en PO2", a lancé le technicien belge.

Place au choc wallon ce vendredi soir en bord de Meuse. "Un match particulier et important pour les supporters. On sait que ce sera intense et bouillant avec une grosse atmosphère. On est impatients de disputer cette rencontre. C’est le genre de match qui donne une motivation différente. Les deux équipes sont sur une bonne dynamique et j’espère que cela se traduira sur le terrain. J'espère qu'on va sortir une grosse prestation. Le Standard est une très bonne équipe, et il faudra maîtriser leurs points forts. On doit s'appuyer sur nos bons résultats enregistrés à l'extérieur ces dernières semaines", a conclu Mazzù.