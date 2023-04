Hué face aux Diables Rouges, le prodige de Leverkusen a une revanche à prendre contre l'Union

Agé de seulement 19 ans et considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Florian Wirtz sera l'un des hommes à surveiller ce jeudi à Leverkusen.

Ce jeudi, l'Union se frottera à un deuxième adversaire allemand cette saison. Le Bayer Leverkusen, terre de nombreux talents (Toni Kroos, Michael Ballack, Andre Schurrle, Stefan Kiessling ou pour les nostalgiques, Rudi Voller), a beau ne pas être l'adversaire le plus "sexy", il a toujours compté en ses rangs des joueurs de talent international.

Et en ce sens, le jeune milieu offensif Florian Wirtz fait office de nouveau joyau du côté de la BayArena. Son talent a éclaté aux yeux des observateurs dès ses premiers pas dans le monde professionnel, et il est promis depuis lors à un avenir radieux.

Sa trajectoire : supersonique

Arraché aux équipes de jeunes du grand rival et voisin, Cologne (cela aura sa petite importance dans la suite de l'article), Wirtz fait ses premiers pas avec les A du Bayer en mai 2020. Il est lancé par Peter Bosz en tant que titulaire face au Werder. Il devient alors, à seulement 17 ans et 15 jours, le troisième plus jeune joueur à débuter un match de Bundesliga. Il écrit à nouveau dans les livres d'histoire du championnat allemand lorsqu'il marque face au Bayern Munich en juin. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga.

Sa première saison complète en pro est à la hauteur des attentes : 38 matchs, 8 buts et 8 assists. Très vite sa cote s'envole sur le marché, atteignant les 45 millions d'euros. En mars 2021, Hansi Flick le sélectionne chez les A de l'Allemagne. Manquant l'Euro, il enregistre sa première cap en septembre, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde. Il devient le troisième plus jeune joueur de l'histoire à revêtir le maillot de la Mannschaft.

Comme la plupart des cracks, très précoces, Wirtz est cité à la fin de l'année 2021 sur les tablettes du Real Madrid. Il est également nominé dans la liste du Golden Boy de la Fifa.

A Leverkusen, jusqu'à quand ?

Après une nouvelle superbe saison avec 10 buts et 14 assists en 31 matchs, Wirtz décide de prolonger l'été dernier au Bayer. Et cela, alors que sa valeur marchande a atteint les 70 millions d'euros.

Une manoeuvre du club pour encore faire grossir la cote de son prodige et attirer les regards (et enchères) des plus grandes écuries ? Probablement, au vu des affaires juteuses réalisées sur le marché ces dernières années.

Ce qui a également dû peser dans la balance, c'est la grave blessure aux ligaments croisés que s'est occasionnée Wirtz en mars 2022, le laissant sur la touche jusqu'en janvier dernier, et le privant de sa première Coupe du monde.

Le milieu offensif est en tout cas de retour en très grande forme, comme le prouvent ses 3 buts et 8 assists en 14 matchs. Notamment, il brille en Europa League, avec 2 buts et 2 assists en 5 matchs.

Ainsi, il semble plus fort que jamais, étant désormais coté à 85 millions d'euros selon Transfermarkt et étant, selon Fabrizio Romano himself, suivi par Liverpool. Autant dire que si Leverkusen veut vraiment le garder, il va falloir se montrer farouche cet été.

Cologne n'oublie jamais

Pour ce diptyque, l'Union devra donc tout faire pour contrecarrer les offensives du jeune prodige. Peut-être que ce dernier aura en tête son dernier rendez-vous avec le football belge, lors de l'amical disputé le 28 mars dernier face aux Diables Rouges au RheinEnergieStadium de Cologne.

Titulaire lors de cette rencontre, Wirtz s'était en effet copieusement fait huer par le public de Cologne, club où il a évolué jusqu'aux U17, avant de prendre la route de son ascension vertigineuse au Bayer. Cologne et ses bouillants supporters n'ont pas oublié ce départ vers le club voisin, et lui ont bien fait comprendre.

La soirée de Wirtz a alors fini en eau de boudin lorsque, alors que l'Allemagne était outrageusement dominée par les Diables, Hansi Flick a décidé de manière totalement délibérée de le sortir à la demi-heure pour faire monter Emre Can.

"Il n'était juste pas dans un bon jour. Il doit aussi traverser de telles choses. Je pense que cela va le motiver d'autant plus", avait déclaré Flick après la défaite des Allemands sur le score de 2-3.

En espérant qu'il ne soit tout de même pas trop motivé face aux Unionistes ce jeudi...