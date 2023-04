Challenger Pro League : le SL 16 FC se donne un peu d'air

Les jeunes Rouches accueillaient Genk à l'occasion de la 7e journée du Relegation Round.

Duel de mal classés en Challenger Pro League, entre le SL 16 FC et Jong Genk à Sclessin.

Une partie qui s'est soldée sans but, même si ce nul permet aux deux formations de se distancer un peu plus de Virton qui compte 21 points. Les Rouches comptent désormais quatre points de plus que la lanterne rouge, et les Limbourgeois cinq.