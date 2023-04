L'AC Milan décide d'aligner ses quatre Diables Rouges en championnat !

L'AC Milan a décidé de mettre certains cadres au repos ce samedi, une stratégie mise en place en vue de garder de la fraîcheur pour le quart de finale retour de la Ligue des champions face à Naples cette semaine.

Une rotation qui donne une chance aux... quatre Diables Rouges du club puisque De Ketelaere, Vranckx, Origi et Saelemaekers sont titulaires pour le match de Serie A face à Bologne.

Il s'agit de la première titularisation de la saison pour Aster Vranckx. Sa dernière apparition sous le maillot milanais remonte au 14 janvier dernier face à Lecce. Il avait joué quatre minutes.

Your Rossoneri to take on Bologna 📋#BolognaMilan #SempreMilan

