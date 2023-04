🎥 Les supporters des New York Red Bulls quittent le stade pour protester contre la suspension trop légère de Dante Vanzeir

Dante Vanzeir n'est pas encore au bout de ses peines. Coupable d'insultes racistes, l'attaquant âgé de 24 ans a reçu une suspension de six matchs de la part de la MLS. Mais cette sanction est trop légère selon les supporters des New York Red Bulls. Ces derniers ont même quitté le stade pour protester juste avant le coup d'envoi du match contre Houston Dynamo (1-1) samedi soir.

The South Ward leaving Red Bull Arena following the kickoff whistle. Protesting against Dante Vanzeir only being suspended six games and the actions of Red Bulls head coach Gerhard Struber.



