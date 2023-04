Un joueur de Genk désire intégrer le onze de base : "Je pense que j'ai ma place dans l'équipe"

Genk a dû se passer de son capitaine Bryan Heynen contre Anderlecht. Ce dernier a été remplacé par Aziz Ouattara. Et le jeune Ivoirien s'est bien débrouillé, avec même un but marqué au passage.

Ouattara a été solide dans les duels et a surclassé le duo Ashimeru-Refaelov. Et dire qu'il ne s'agissait que de sa troisième titularisation de la saison. Au total, il n'a accumulé que 382 minutes. La concurrence est rude avec Heynen et Hrosovsky. "Je pense que je fais un très bon match, oui", a déclaré le milieu de terrain après la rencontre. "Est-ce que j'ai ma place dans l'équipe ? Oui, je le pense. J'ai également prouvé que j'avais les qualités requises. Mais en fin de compte, c'est l'entraîneur qui décide".

Genk semble avoir surmonté la crise après le départ de Paul Onuachu et les mois difficiles qui ont suivi. "Onuachu était important pour l'équipe, mais Genk doit rester Genk. Au cours d'une saison, il y a des moments où il faut s'adapter. Peu importe l'adversaire. La semaine prochaine, Charleroi ? Nous devons toujours jouer de la même manière. Le titre, nous n'y pensons pas encore. On regarde match par match. Il faut toujours avoir la même mentalité, comme aujourd'hui. Il faut juste continuer et croire en soi", a déclaré celui qui a également marqué un but important. "Anderlecht prenait confiance à ce moment-là. Mon but y a mis fin. C'était important d'arriver à la mi-temps avec cette avance", a conclu le médian.