Dries Mertens postule pour un retour chez les Diables Rouges

Lors de la dernière trêve internationale, Dries Mertens n'avait pas été repris par Domenico Tedesco suite à une blessure au genou. Il brille pourtant à nouveau sur les terrain turcs.

Il aura fallu un certain temps d'adaptation à Dries Mertens pour trouver ses marques au Galatasaray. Mais aujourd'hui, il semble avoir complètement explosé. Ce mardi soir, le Belge a joué un rôle de premier plan lors de la victoire face à Alanyaspor.

Lors de cette victoire 1-4, il a délivré une passe décisive et marqué un but. Grâce à cette victoire, Galatasaray a renforcé son avance sur son rival, le Fenerbahce, en tête de SuperLig. Le Galatsaray compte en effet 9 points d'avance, mais avec un match de plus.

Mertens n'a pas été appelé chez les Diables Rouges lors de la première sélection de Domenico Tedesco, notamment à cause de problèmes physiques. Mais il semble bien avoir retrouvé sa forme. Le reverra-t-on, à bientôt 36 ans, à nouveau sous la vareuse de l'équipe nationale ?