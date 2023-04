Geert De Vlieger constate avec tristesse le malaise brugeois : "Il y a des problèmes sportifs et extra-sportifs"

Le Club de Bruges n'a plus son destin en mains en ce qui concerne les Playoffs 1. Que s'est-il passé ?

"Le Club de Bruges s'est un peu égaré sur le plan sportif", déclare Geert De Vlieger à De Tafel van Vier. "C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas conservé plus longtemps le choix audacieux de Carl Hoefkens", a expliqué l'ancien portier.

"Le problème est peut-être aussi qu'il y a eu des désaccords en interne. Ils ont été derrière pendant toute une saison et la stabilité, l'apogée sportive ... Tout cela semble s'effondrer maintenant. En tant que supportrice du Club de Bruges, cela fait mal", a déclaré Delphine Lecompte.

Le problème Mannaert

Et puis il y a le problème d'alcoolisme de Vincent Mannaert. "Le problème est énorme", reconnaît Geert De Vlieger. "On le remarque également dans la communication. En tant que club, vous êtes toujours plus vulnérable lorsque les choses ne vont pas bien. Le problème de Vincent dure depuis plusieurs années. Maintenant, il y a des problèmes sportifs et extra-sportifs."