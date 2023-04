Séisme en Série A : La Juventus récupère ses 15 points et le podium !

Quel retournement de scénario en Série A ! Le 20 janvier dernier, la Juventus s'était vue attribuer un retrait de quinze points pour des transferts jugés frauduleux entre 2018 et 2021. Ce mercredi, le club italien a été entendu par le Comité olympique italien (Coni) au sujet de sa demande d'annulation de la sanction.

Selon les agences de presses italiennes, l'audience a duré environ trois heures devant le Collège de garantie du (Coni), plus haut degré de justice sportive du pays,

Annoncé dans les cinq jours, le verdict est déjà tombé ce jeudi soir... en faveur de la Vieille Dame ! Actuelle 7e de Série A, la Juventus voit sa sanction levée et retrouve donc la troisième place. La Juventus compte désormais 59 points, deux de moins que la Lazio et trois de plus que l'AC Milan. Voilà la course à l'Europe complètement relancée !

Juventus’ 15-point reduction in Serie A has been reversed.



They've moved from seventh to third in the league, meaning both Milan teams currently sit outside the top four… pic.twitter.com/vyTmouHO7X