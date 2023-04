Sofian Kiyine était bien ivre au volant et roulait à 150km/h !

Le 31 mars dernier, le joueur d'OHL terminait sa course encastré dans un hall omnisports à cinq mètres de hauteur. Le milieu gauche roulait à une vitesse largement excessive et était, de surcroît, en état d'ébriété très avancé.

Le 31 mars dernier, le joueur d'OHL Sofian Kiyine était victime d'un accident de la route hors du commun. Lancé à pleine vitesse à bord d'une Mercedes AMG, le joueur de 25 ans a percuté un rond-point de plein fouet avant de terminer sa course, plusieurs dizaines de mètres plus loin, encastré à cinq mètres de hauteur dans le hall omnisports de Flémalle, en province de Liège.

Plus de vingt jours tard, on sait enfin ce qui a poussé Sofian Kiyine à conduire de la sorte : selon les informations de Sudinfo, le milieu gauche louvaniste roulait à 150 km/h et était largement en état d'ébriété : 1.6 gramme d'alcool par litre de sang. Quelques jours après son accident, Kiyine a pu quitter l'hôpital. Depuis, il est toujours suspendu par OHL. Officiellement jusqu'à nouvel ordre, probablement définitivement.