Vincent Kompany serait sur la short-list d'un grand d'Angleterre !

Auteur d'une saison remarquable sur le banc de Burnley, Vincent Kompany s'apprête à retrouver la Premier League. Mais ce sera peut-être sous la houlette d'un autre club anglais, bien plus grand, et en grande difficulté dernièrement...

A force de gagner match après match, les intérêts allaient finir par se manifester. Leader de Championship avec Burnley, déjà assuré de remonter l'année prochaine et tout proche de remporter le titre, Vincent Kompany est cité du côté de plusieurs grands clubs. Dernièrement, les noms de Tottenham mais aussi de Chelsea ont été évoqués.

Si Tottenham était considéré comme le prétendant le plus sérieux, la donne aurait changé selon les grands médias anglais, tels que Sky Sports, la BBC ou encore le Times. Tous affirment que Kompany serait sur la short-list de Chelsea (composée de 4 entraîneurs) pour reprendre les rênes de l'équipe à partir de la saison prochaine.

Des gros noms tels que Julian Nagelsmann et Mauricio Pochettino sont également cités avec insistance du côté de Stamford Bridge. A voir encore si Vince The Prince se verrait quitter Turf Moor après une première saison si réussie et avec la perspective de se tester en Premier League. De plus, le Daily Mail expliquait récemment que Burnley voulait prendre les devants et revaloriser son contrat. Affaire à suivre...