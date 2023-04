Alexis Saelemaekers prévient Romelu Lukaku : "Un derby, il faut le gagner"

L'AC Milan et l'Inter se rencontreront très prochainement en demi-finales de la Ligue des Champions. Un duel très attendu par l'ailier belge des Rossoneri, Alexis Saelemaekers.

Dans une saison un peu plus compliquée que la précédente sur la scène nationale, l'AC Milan est néanmoins parvenu à retrouver les grandes soirées européennes. Pour la première fois depuis 16 ans, les Milnais et leurs Belges disputeront une demi-finale de Ligue des Champions. Qui plus est, face à l'ennemi juré, l'Inter, où joue un certain Romelu Lukaku.

Dans une interview accordée à Eleven Sports, c'est l'ailier droit de l'AC Milan, Alexis Saelemaekers, qui a préfacé avec grande impatience ce derby de la Madonnina ô combien attendu. "C'est une demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est un derby aussi pour nous. Forcément, c'est quelque chose qui se prépare un peu différemment."

"C'est un peu spécial, parce qu'on a l'habitude de jouer contre eux. On les joue presque 2 fois par an, voire plus. On connait mieux l'adversaire, donc on est un peu plus sereins. Mais ca reste un reste un derby. Et un derby, il faut le gagner", a lancé le Diable Rouge.