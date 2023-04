Les retours timides de Dante Vanzeir avec les New York Red Bulls

Pris dans une véritable tempête aux Etats-Unis après avoir usé d'un terme raciste lors d'un match de MLS, Dante Vanzeir a fait son retour à l'entraînement avec les New York Red Bulls.

C'était le 9 avril dernier. Lors d'un match contre les San José Earthquakes, Dante Vanzeir a été pris à partie par plusieurs joueurs adverses. Le Diable Rouge était accusé d'avoir prononcé un terme raciste. Les choses se sont vite envenimées pour lui, mis à l'écart puis suspendu. Les supporters de New York ont même protesté contre la sanction jugée trop légère - 6 matchs.

Vanzeir est ensuite retourné en Belgique afin de clarifier la situation quant à ses propos, expliquant qu'il avait prononcé le terme "singe" mais vers l'arbitre de la rencontre.

Ce mardi, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise a été réintégré dans le groupe des New York Red Bulls. Sa mise à l'écart est donc levée, le club et les joueurs le soutiennent. Une discussion a également eu lieu entre Vanzeir et des représentants de groupes de supporters. Son retour est attendu pour le 21 mai prochain.