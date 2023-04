🎥 Premier League : Un Kevin De Bruyne taille patron permet à Man City de croquer Arsenal, Chelsea s'enfonce un peu plus dans la crise

Quatre rencontres de la 33ème journée de Premier League avaient lieu ce mercredi soir.

Manchester City-Arsenal 4-1

Au terme d'un match totalement maîtrisé, Manchester City s'impose et revient à deux points du leader avec deux matchs en moins.

De Bruyne profitait d'un excellent service d'Haaland pour filer au but et donner l'avantage aux locaux (7e). Arsenal subissait et finissait finalement par craquer une deuxième fois : Stones profitait d'un coup franc tiré par De Bruyne pour creuser l'écart juste avant la pause (45e+1).

Au retour des vestiaires, Haaland délivrait une nouvelle passe décisive à KDB qui clôturait son récital avec un doublé (54e). En fin de match, Arsenal a réussi à sauver l’honneur sur une frappe d’Holding à l’entrée de la surface (86e). Haaland aggravait le score dans les dernières secondes (90e+5).

West Ham-Liverpool 1-2

Alors que les Hammers ouvraient le score avec un but précoce de Lucas Paqueta (12e), Cody Gakpo lui répondait dans la foulée (18e). En seconde période, les Londoniens pensaient reprendre l’avantage via Jarrod Bowen mais ce dernier était signalé hors-jeu (55e) puis Joël Matip donnait l’avantage aux Reds (67e). Liverpool remonte au sixième rang à 1 point d’Aston Villa (5e mais qui compte un match de plus).

Chelsea-Brentford 0-2

Chelsea s'enfonce un peu plus dans la crise. Tout d’abord, Mathias Jensen poussait César Azpilicueta à la faute (38e) avant que Bryan Mbeumo (78e) double la mise en fin de match. Brentford consolide sa huitième place avec sa victoire 2-0. Chelsea connaît une cinquième défaite en cinq matchs sous les ordres de Frank Lampard.

Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion 3-1

Orel Mangala était titulaire du côté des locaux. Tout avait bien débuté pour les visiteurs avec le premier but en championnat de Facundo Buonanotte (38e) mais avant la pause Pascal Gross était poussé à la faute et concédait un but contre son camp (45e+3). En seconde période, Nottingham Forest prenait l'avantage via des buts de Danilo (69e) et Morgan Gibbs-White (90e+3) pour s’imposer 3-1.