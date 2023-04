Le Standard cible une première recrue estivale, passée par Anderlecht

Le Standard de Liège jouera les play-offs 2. Ce n'est pas pour autant que les dirigeants ne se tournent déjà pas vers la saison prochaine. Un milieu de terrain offensif jouant en Israël intéresse en effet du côté de Sclessin.

Arrivé cette saison a l'Hapoel Hadera (Israel) en provenance de l'ADO La Haye, le milieu de terrain offensif belge Samy Bourard (27 ans) réalise des performances intéressantes. Dans une équipe qui dispute le barrage pour la relégation, Bourard en est à 9 buts et 3 assists en 30 matchs tcc.

Selon les informations du média israélien One, Samy Bourard suscite de l'intérêt de l'étranger, bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Hapoel. De Belgique notamment, et plus particulièrement du Standard.

Le club s'est récemment sur Bourard, qui est né à Liège. Le Standard est intéressé, mais n'a pas encore entamé de démarches concrètes, nous a-t-on confirmé. One ajoute que le Standard pourrait bientôt enclencher la vitesse supérieure. A noter que l'Apollon Limassol et l'Ofi Crète s'intéressent également au joueur passé par Anderlecht et Saint-Trond.