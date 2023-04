Satisfait de la progression de son groupe, Ronny Deila cite en exemple l'un de ses anciens joueurs : "Vous obtenez ce que vous méritez au final"

Ce samedi soir (18h15), le Standard de Liège croisera le fer avec le Cercle de Bruges lors de la première journée des Playoffs 2.

Après avoir confié que Philip Zinckernagel restait incertain et abordé la rencontre face au Cercle, Ronny Deila est revenu sur la progression de son équipe ces derniers mois. "Je ne suis pas surpris car cela s'est produit à chaque endroit où je suis allé. C'est une question de culture et de la façon dont vous faites progresser vos joueurs. Par exemple, Valentin Castellanos a marqué quatre goals contre le Real Madrid cette semaine en championnat. Un joueur que j'ai eu sous mes ordres à New York City et qui a terminé meilleur buteur de MLS la saison dernière. Lors de son arrivée aux USA, il n'avait pas le niveau pour être titulaire et il a dû apprendre et s'améliorer", a confié le technicien norvégien.

"Quand vous mettez en place le même processus et que vous donnez les tâches adéquates, les joueurs vont progresser s'ils ont la bonne attitude. Il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses et tout donner pour franchir un cap. Si vous savez écouter, vous adapter et vous surpasser, alors vous avez les trois clés pour réussir une carrière. Au sein de notre navire, nous avons des joueurs qui veulent gagner et accomplir quelque chose. Il a fallu du temps pour y parvenir", a précisé le T1 des Rouches.

Deila n'a pas envoyé de message à Castellanos après son show contre le Real Madrid. "Je n'ai plus son numéro, mais je suis vraiment heureux pour lui. C'est un battant et un vainqueur. Après la MLS, il est passé à un autre stade en rejoignant le championnat espagnol. Il n'a que 24 ans, mais il a écouté et sacrifié beaucoup de choses pour arriver à ce niveau-là. Vous obtenez ce que vous méritez au final", a conclu Deila.