🎥 L'ancienne cible d'Anderlecht et du Club plante un quadruplé face au Real Madrid : "Une soirée de rêve"

Pour le compte de la 31e journée de Liga, le Real Madrid a chuté sur la pelouse de Gérone (4-2) ce mardi.

Ce mardi, Gérone a créé la sensation en prenant largement la mesure du Real Madrid (4-2) en Liga grâce à un quadruplé de Castellanos. L'Argentin, prêté par New York City, était aux anges à l'issue de la rencontre.

"Une soirée de rêve. Nous avons joué contre l’une des meilleures du monde et je n’avais jamais imaginé un tel scénario. Je veux profiter avec nos supporters, ma famille et les gens en Argentine, à Mendoza, qui me soutiennent toujours. Je suis heureux pour tout, pour les gens, pour les gars", a apprécié l'ancienne cible d'Anderlecht et du Club de Bruges au micro de Movistar +.

Au 21e siècle, la Casa Blanca n'avait jamais encaissé un quadruplé en Liga jusqu'à maintenant...