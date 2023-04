Un Rouche reste incertain avant la rencontre au Cercle de Bruges

Ce samedi soir (18h15), le Standard de Liège affrontera le Cercle de Bruges lors de la première journée des Playoffs 2.

Ronny Deila devra peut-être continuer de se passer d'un élément clé ce week-end lors de la première journée des Playoffs 2. "Cimirot est de retour, mais Zinckernagel reste incertain (mollet). C'est du 50/50 et nous ne voulons pas prendre le moindre risque. Comme je l'ai déjà dit, il jouera s'il est à 100%. Si ce n'est pas le cas, il reviendra la semaine prochaine. Il peut également débuter sur le banc, c'est une possibilité. Nous récupérons Emond qui a purgé sa suspension, mais nous devrons nous passer d'Alzate, suspendu", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Nous devons être simplement plus agressifs"

Le T1 des Rouches ne s'inquiète pas concernant ces absences. "Nous sommes une équipe de football, nous n'avons pas seulement onze joueurs, mais 22-23 éléments qui se battent pour avoir leur place. Nous avons un groupe de qualité, mais celui-ci n'a pas bien presté la semaine dernière à OHL. Nous devons être simplement plus agressifs et affamés", a souligné le technicien norvégien.

"C'est un véritable test de discipline contre le Cercle"

Place au Cercle de Bruges ce samedi. "Jouer contre eux n'est pas facile, mais nous avons bien presté lors de notre dernière confrontation. C'est un véritable test de discipline contre le Cercle, il faut être patient, organisé, précis et jouer rapidement. Ce sera un gros défi pour nous concernant la possession du ballon face à une pression intense. Il faudra se procurer plus d'occasions également. Ce serait un superbe départ que de gagner à Bruges et d'avoir trois points ce week-end", a-t-il ajouté.