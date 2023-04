Jérémy Doku prend une décision importante pour son avenir

Après avoir vécu une saison compliquée, Jérémy Doku a besoin de se relancer. Pour ce faire, il a décidé de changer d'agence de management.

Selon les informations de Foot Mercato, Jérémy Doku (20 ans) aurait décidé de changer d'agence de management. Après une saison plutôt compliquée à Rennes, gênée par les blessures, l'ailier belge aurait quitté CAA Stellar.

Doku serait désormais représenté par son père et un conseiller proche de la famille, et plus par une agence de management. Une décision qui arrive à un moment crucial pour Jérémy Doku, pour qui un départ en fin de saison n'est pas à exclure.