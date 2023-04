🎥 Christian Benteke signe un but complètement fou en MLS

L'attaquant belge a signé le deuxième but de son équipe lors de la victoire face à Charlotte. Il s'agit de son cinquième but de la saison.

Christian Benteke n'en finit plus d'enchaîner les buts avec DC United. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Belge s'est à nouveau illustré en signant une incroyable retournée acrobatique face à Charlotte, permettant ainsi à son équipe de faire le break.

Sur une mauvaise relance de la tête d'un défenseur, Benteke s'est élancé dos au but et a surpris tout le monde avec son geste. DC United s'est imposé 3-0 au final et se retrouve 9e de la Conférence Est avec 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites.

Dix matchs et cinq buts : voici le bilan de Christian Benteke en ce début de saison en MLS. Des chiffres impressionnants pour l'ancien attaquant de Crystal Palace qui avait rejoint le championnat nord-américain en août 2022.